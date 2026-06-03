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La guida spericolata di un autista di bus nel Catanese: patente ritirata dopo video-denuncia

03/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Sorpassi azzardati in curva, invasioni di corsia e limiti di velocità superati. Sono le infrazioni contestate all’autista di un bus di una ditta privata di trasporti che collega i paesi della provincia di Catania, e che gli sono costate il ritiro della patente. A segnalare la condotta dell’uomo alla polizia stradale etnea è stato un cittadino che, incrociando il bus sulla strada tra Viagrande e Zafferana Etnea, ha deciso di immortalare in un video la spericolata guida dell’autista e inviarlo alle autorità. Nelle immagini, si vede il mezzo invadere la corsia destinata alle auto nel senso di marcia opposto, sorpassare in curva due auto, e andare più veloce di quanto consentito. Davanti al filmato, sono scattate le indagini che hanno portato a identificare il conducente e la conseguente sanzione con ritiro della patente.

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