Foto generata con Ai

Sorpassi azzardati in curva, invasioni di corsia e limiti di velocità superati. Sono le infrazioni contestate all’autista di un bus di una ditta privata di trasporti che collega i paesi della provincia di Catania, e che gli sono costate il ritiro della patente. A segnalare la condotta dell’uomo alla polizia stradale etnea è stato un cittadino che, incrociando il bus sulla strada tra Viagrande e Zafferana Etnea, ha deciso di immortalare in un video la spericolata guida dell’autista e inviarlo alle autorità. Nelle immagini, si vede il mezzo invadere la corsia destinata alle auto nel senso di marcia opposto, sorpassare in curva due auto, e andare più veloce di quanto consentito. Davanti al filmato, sono scattate le indagini che hanno portato a identificare il conducente e la conseguente sanzione con ritiro della patente.