Donna uccisa con 28 coltellate a Selinunte, è iniziato il processo per il marito

Si è aperto ieri in Corte d’Assise il processo nei confronti del 64enne Ernesto Favara di Castelvetrano (in provincia di Trapani). L’uomo è imputato con l’accusa di avere ucciso con 28 coltellate la moglie Maria Amatuzzo di 29 anni, il 24 dicembre del 2022 a Marinella di Selinunte (nel Trapanese) all’interno della loro abitazione.

La corte ha respinto l’istanza del difensore che aveva rilevato che l’imputato non poteva essere presente in aula perché il lunedì si sottopone dialisi. Dopo l’apertura del procedimento, con le richieste di prova e le liste dei testimoni, il processo è stato rinviato al 22 gennaio quando sarà ascoltato un tenente del Norm dei carabinieri che ha coordinato le indagini. Due associazioni antiviolenza sulle donne, rappresentate dalle avvocate Roberta Anselmi e Marilena Messina, si sono costituite parti civili nel processo.

Secondo quanto emerso finora, qualche mese prima di essere uccisa, la donna aveva lasciato il marito (che era già sotto processo per maltrattamenti familiari) ed era andata a vivere con un altro uomo. Il giorno della vigilia di Natale, la vittima sarebbe stata attirata da Favara ad andare a casa con un pretesto: «Vieni a prenderti il ​​cappotto, io non sarò a casa», le avrebbe detto. Quando, però, la 29enne entrò nel garage venne subito accoltellata. Dall’autopsia è emerso che i fendenti sarebbero stati 28, inferti in varie parti del corpo. Favara venne arrestato poco dopo il delitto per strada dai carabinieri con in mano il lungo coltello ancora sporco di sangue. Tra le cinque aggravanti contestate dall’accusa, anche i futili motivi (gelosia), la premeditazione e la crudeltà. Dopo avere inferto i colpi letali, infatti, l’uomo avrebbe continuato ad accoltellarla.