Favara, 29enne raggiunto da un colpo di pistola durante un litigio. Indagini in corso

Un 29enne di Favara (in provincia di Agrigento) è finito in ospedale dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola a una mano. Stando a quanto è stato ricostruito finora, il 29enne sarebbe stato ferito durante un litigio per futili motivi con un 44enne. Durante la discussione, all’improvviso, sarebbe stata tirata fuori una pistola dalla quale è partito un colpo che ha centrato alla mano il 29enne. I carabinieri hanno già sentito entrambi e ognuno sostiene di essere la vittima di quanto accaduto: il 44enne ha infatti riferito che il 29enne si è ferito alla mano nel tentativo di sparargli. Intanto, l’arma non è ancora stata ritrovata. Se la prognosi del ferito, che è stato portato all’ospedale di Agrigento, supererà i trenta giorni, i carabinieri potranno procedere d’ufficio; altrimenti le lesioni personali aggravate saranno perseguibili solo su querela di parte.