Fabrizio Corona si candida e per lui c’è un posto in giunta. «Darò voce e giustizia a chi ha bisogno»

Prima nello studio dell’avvocato, e candidato sindaco, Peppino Lipera. Poi, insieme, nel borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti e, infine, nella sede del Movimento popolare catanese. Il protagonista è sempre Fabrizio Corona. Nato e cresciuto a Catania e da qualche ora candidato al Consiglio comunale del capoluogo etneo nella lista del penalista etneo. L’appuntamento per stampa e curiosi è nella sede del movimento politico di Lipera, in via Gabriele D’Annunzio. «Non avevo in progetto ora, ma in futuro, di fare politica – sono le prime parole di Corona – Ho sempre detto che prima dei 58 anni sarei diventato presidente del Consiglio. Adesso è un po’ presto perché ne ho appena fatti 49 però se qualcuno mi avesse proposto qualcosa di giusto, parola che in politica non esiste, in una città che mi ha dato tanto, io accolgo questa proposta. Ci metto impegno, sacrificio e serietà». La ricetta per risollevare le sorti della città?

«Sembra banale ma punterei su turismo e pulizia della città – spiega Corona – Catania, come Palermo, potrebbero essere sfruttate molto meglio rispetto a ora. La politica occupa posti solo per interesse e sapete com’è finita al sindaco precedente. Conoscete la storia di questo avvocato ed ecco perché oggi pomeriggio io sono qui». Ed è proprio da Lipera che arriva il secondo annuncio di giornata, dopo quello della candidatura di Corona. «Fabrizio verrà eletto e non ci sono dubbi, penso che sarà quello che prenderà più voti. Se io sarò eletto sindaco lui farà l’assessore ai Servizi sociali, perché lui ha combattuto e ha subito ingiustizie e conosce il metodo con cui rapportarsi con questa gente». Parole che il candidato sindaco è costretto a pronunciare due volte perché Corona vuole registrare con il suo smartphone l’annuncio. Il video pochi istanti dopo è già sul profilo Instagram.