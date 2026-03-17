Foto di sito ufficiale Etna Sky

Etna Sky, online il sito e via alla selezione del personale

17/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

«Noi stiamo per decollare e voi preparatevi ad allacciare la cintura». Con questo slogan, nei primi giorni di dicembre, il parlamentare nazionale Manlio Messina, catanese ed ex esponente di Fratelli d’Italia oggi al gruppo misto, aveva annunciato sui propri profili social la nascita di una nuova compagnia aerea siciliana, anticipandone anche il nome: Etna Sky. Il post era accompagnato dall’immagine di un aereo con quella che sarebbe la livrea del vettore.

Selezione del personale

A distanza di alcuni mesi è online il sito ufficiale, etnasky.com, attraverso cui la compagnia ha avviato una selezione di personale. L’annuncio è rivolto a «persone motivate, professionali e appassionate di aviazione», invitate a candidarsi inviando il proprio curriculum. Sul sito, Etna Sky si presenta come un’iniziativa nata «per colmare una lacuna nel panorama del trasporto aereo siciliano», ovvero l’assenza di un vettore radicato nel territorio e capace di coniugare «prezzi equilibrati, servizi inclusi e una visione di lungo periodo». La compagnia si definisce inoltre «fieramente siciliana e orgogliosamente italiana», con l’obiettivo di collegare l’Isola al resto del Paese e al mercato internazionale, rispondendo alle esigenze di residenti, studenti, lavoratori e turisti.

La prima fase operativa

La prima fase operativa, per la quale non sono ancora state indicate tempistiche precise, prevede collegamenti nazionali verso il Nord e il Centro Italia. In un secondo momento, il piano di sviluppo punta all’estensione del network verso destinazioni europee e intercontinentali ritenute strategiche, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare l’accessibilità e la competitività del sistema dei trasporti aerei da e per la Sicilia.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Maxi-tamponamento sulla A20: coinvolti 80 veicoli tra Rometta e Milazzo
Leggi la notizia

«Noi stiamo per decollare e voi preparatevi ad allacciare la cintura». Con questo slogan, nei primi giorni di dicembre, il parlamentare nazionale Manlio Messina, catanese ed ex esponente di Fratelli d’Italia oggi al gruppo misto, aveva annunciato sui propri profili social la nascita di una nuova compagnia aerea siciliana, anticipandone anche il nome: Etna Sky. […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026
di

Questa settimana dal 16 marzo è l’ultima dell’inverno dello zodiaco: nel weekend il Sole scivola in Ariete e nell’oroscopo c’è già aria di primavera. Sarà l’inizio della stagione tanto attesa dai segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – che risorgono fortissimi, anche per le disposizioni planetarie. Bene anche Acquario e Gemelli per i […]

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026
di

La settimana dal 9 marzo inizia con una bella Venere, che domina l’oroscopo in Ariete. Accende i cuori di Leone e Sagittario, fa riprendere entusiasmo e passione ad Acquario e Gemelli, mentre mette un po’ in crisi la Bilancia. I Toro, i Vergine e i Capricorno vanno un po’ per obbiettivi da raggiungere o cose […]

Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale
di

Marzo è un mese dolce e profondo ma, dopo il 20, trasforma questo 2026 con un’esplosione di vitalità: ecco come, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Marte e Mercurio in Pesci aiutano a sentirsi meglio Cancro e Scorpione. Saturno e Nettuno in Ariete fanno rifiorire anche Leone e Sagittario e li rendono di […]

Business in chiaro

Bando Agrisole 2026: incentivi per l’energia rinnovabile in agricoltura
di

Nuovo ciclo di incentivi dedicati all’energia e all’agricoltura, con il bando Agrisole – Parco Agrisolare. La dotazione finanziaria dai fondi Pnrr è rilevante: 789 milioni di euro destinati a nuovi progetti da selezionare con uno o più avvisi pubblici emanati dal ministero dell’Agricoltura. Al momento, il decreto definisce regole e perimetro dell’intervento. E si è […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze