Etna Sky, online il sito e via alla selezione del personale

Foto di sito ufficiale Etna Sky

«Noi stiamo per decollare e voi preparatevi ad allacciare la cintura». Con questo slogan, nei primi giorni di dicembre, il parlamentare nazionale Manlio Messina, catanese ed ex esponente di Fratelli d’Italia oggi al gruppo misto, aveva annunciato sui propri profili social la nascita di una nuova compagnia aerea siciliana, anticipandone anche il nome: Etna Sky. Il post era accompagnato dall’immagine di un aereo con quella che sarebbe la livrea del vettore.

Selezione del personale

A distanza di alcuni mesi è online il sito ufficiale, etnasky.com, attraverso cui la compagnia ha avviato una selezione di personale. L’annuncio è rivolto a «persone motivate, professionali e appassionate di aviazione», invitate a candidarsi inviando il proprio curriculum. Sul sito, Etna Sky si presenta come un’iniziativa nata «per colmare una lacuna nel panorama del trasporto aereo siciliano», ovvero l’assenza di un vettore radicato nel territorio e capace di coniugare «prezzi equilibrati, servizi inclusi e una visione di lungo periodo». La compagnia si definisce inoltre «fieramente siciliana e orgogliosamente italiana», con l’obiettivo di collegare l’Isola al resto del Paese e al mercato internazionale, rispondendo alle esigenze di residenti, studenti, lavoratori e turisti.

La prima fase operativa

La prima fase operativa, per la quale non sono ancora state indicate tempistiche precise, prevede collegamenti nazionali verso il Nord e il Centro Italia. In un secondo momento, il piano di sviluppo punta all’estensione del network verso destinazioni europee e intercontinentali ritenute strategiche, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare l’accessibilità e la competitività del sistema dei trasporti aerei da e per la Sicilia.