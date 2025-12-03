Foto generata con IA

Annunciata la compagnia aerea Etna Sky, subito sono circolate le domande sui voli: dalle tratte agli aerei. In un serpeggiare di curiosità sulla nuova low-cost siciliana. A spifferare una piccola anteprima della notizia era stata la pagina Facebook Sicilia in Volo. Poi, trascorse alcune ore, ci ha pensato il parlamentare ed ex assessore regionale Manlio Messina ad aggiungere qualche dettaglio. Attraverso un post, con foto allegata, pubblicato sempre su Facebook. «Se siete stanchi di pagare un Catania-Milano quanto un Milano-New York allora preparatevi a volare siciliano – scrive Messina -. Noi Stiamo per decollare e voi preparatevi ad allacciare la cintura». Secondo quanto appreso da MeridioNews, si partirà prima della prossima estate.

I passaggi necessari della nuova low-cost

La società è già stata costituita ed è stato avviato l’iter per il lancio della compagnia aerea. I tempi per il decollo del primo volo non dovrebbero essere lunghi: la data da cerchiare in rosso nel calendario rimanda alla fine della primavera 2026. Periodo in cui Etna Sky dovrebbe avere tutta la documentazione necessaria, compreso il COA rilasciato dall’Enac. Ossia la certificazione di operatore aereo che attesta il possesso, da parte della compagnia, della capacità professionale e dell’organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l’esercizio dei propri aeromobili in sicurezza. Oltre al parlamentare siciliano Messina, i fondatori sarebbero una cordata privata composta da investitori siciliani.

Le future tratte italiane

Una compagnia low-cost siciliana che, secondo le nostre informazioni, avrà due basi operative: a Catania e Palermo. Etna Sky, però, volerà anche da Comiso, in provincia di Ragusa, e da Trapani. Andando così a coprire tutti i principali aeroporti siciliani. Secondo le previsioni, nel primo anno di attività la compagnia effettuerà dei collegamenti con i principali aeroporti d’Italia. Non solo Milano e Roma, ma anche Torino, Bologna, Pisa e Forlì. I prezzi saranno «super speciali» per chi è residente in Sicilia, annuncia Messina su Facebook. Strizzando l’occhio all’annosa questione del caro voli. Gli aerei di Etna Sky, però, dal secondo anno di attività, puntano a coprire anche alcune tratte europee e intercontinentali. Un progetto ambizioso, se si pensa che l’obiettivo dovrebbe essere quello di collegare l’Italia con Stati Uniti, Canada e alcuni Stati del Medio Oriente.

Gli aerei nella flotta di Etna Sky

Altri dettagli sono quelli relativi alla flotta, che sarà composta dagli A321 per i voli nazionali e dagli A330 per quelli internazionali. La prima tipologia di aereo può trasportare fino a 244 passeggeri e viene utilizzata, normalmente, sulle rotte a corto-medio raggio. Gli A330, invece, in base alla versione, possono ospitare tra i 250 e i 365 passeggeri. Il traguardo a lungo termine, per Etna Sky, è quello di avere 15 aerei nei primi cinque anni di attività.