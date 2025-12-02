Una nuova compagnia aerea siciliana? Il post-annuncio di Manlio Messina su Etna Sky

02/12/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Prima la soffiata, spifferata della pagina Facebook Sicilia in Volo, poi il post-annuncio su Facebook di Manlio Messina, ex assessore regionale al Turismo e parlamentare con un ruolo da ex capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia. La notizia è che si starebbe lavorando al lancio di una nuova compagnia aerea low-cost siciliana. Il nome è già pronto: si chiamerà Etna Sky. Nel suo post Messina pubblica anche una foto con la livrea di un aereo con l’effige color oro della compagnia su sfondo nero.

Messina: «Stiamo per decollare, allacciate le cinture»

«Quante volte avete detto “i biglietti costano troppo” oppure “impossibile viaggiare”?? A breve potrete smettere di dirlo e cominciare a volare siciliano». Inizia con queste parole il post pubblicato da Messina su Facebook con cui viene annunciato il lancio della nuova compagnia aerea. L’operazione, secondo quanto riportato, prevede quotazioni competitive e prezzi super vantaggiosi per chi è residente in Sicilia. Al momento però non si hanno dettagli sulla cordata di imprenditori che faranno parte di questo investimento. Tra i fondatori però dovrebbe esserci anche l’ex assessore regionale.

Prima di decollare bisognerà ottenere una serie di certificazioni, la disponibilità degli aerei e gli slot necessari negli aeroporti. Tra queste quella fondamentale è il COA, acronimo di Certificazione operatore aereo, rilasciato dall’Enac. La certificazione attesta che la compagnia aerea è in possesso della capacità professionale e dell’organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l’esercizio dei propri aeromobili in condizioni di sicurezza. Via libera non da poco come sanno bene dalle parti di Aerolinee Siciliane, compagnia siciliana nata nel 2020 ma che, nonostante diversi annunci, non è ancora riuscita a decollare. Lo scorso anno Aerolinee Siciliane ha cercato di ottenere il COA avviando una trattativa con Aeroitalia, poi naufragata, per l’acquisto della compagnia aerea rumena Air Connect. L’ultimo a riuscire in questa operazione è stato l’imprenditore ed ex patron del Calcio Catania Nino Pulvirenti. Erano i tempi di Wind Jet e di una vicenda finita nelle aule del palazzo di giustizia di piazza Giovanni Verga con un processo per bancarotta fraudolenta.

