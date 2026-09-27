Diversi gatti randagi agonizzanti trovati in strada hanno fatto scattare l’allarme tra i residenti della zona di viale Libertà, a Ramacca. Le numerose segnalazioni hanno portato i carabinieri ad avviare le indagini per capire cosa stesse provocando la morte degli animali. Gli accertamenti si sono concentrati su un 68enne del paese.

Le segnalazioni e le testimonianze

A indirizzare gli investigatori verso l’uomo sono state anche le testimonianze di alcuni cittadini, che avrebbero riferito di averlo visto mentre lanciava alcuni gatti oltre la recinzione di un cortile condominiale. Gli accertamenti hanno inoltre raccolto le dichiarazioni di persone che in precedenza erano state accusate di alimentare la colonia felina presente nella zona. Gli elementi raccolti hanno portato i carabinieri a concentrare l’attenzione sul 68enne.

Quattro gatti sottoposti ad accertamenti

I carabinieri, insieme alla polizia municipale e al personale dell’Asp di Catania, distretto di Palagonia, dipartimento di prevenzione veterinaria, hanno quindi disseppellito e sequestrato le carcasse di quattro gatti. Gli animali sono stati sottoposti ad accertamenti necroscopici all’Istituto zooprofilattico sperimentale di Catania. Gli esami hanno confermato che i felini erano stati avvelenati.

In casa trovati veleni ed esche per topi

Informata l’autorità giudiziaria, è stata disposta una perquisizione nell’abitazione del 68enne. Durante l’ispezione i carabinieri hanno trovato alcuni contenitori contenenti veleno per lumache ed esche avvelenate per topi. Il materiale è stato sequestrato perché ritenuto dagli investigatori riconducibile alle sostanze che potrebbero essere state utilizzate per l’avvelenamento dei gatti della zona.