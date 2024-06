Etna Comics, dal 6 al 9 giugno a Catania la 12esima edizione del festival

Foto della pagina Facebook Etna Comics

È iniziata oggi, 6 giugno, la 12esima edizione di Etna Comics, il festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop. Come ormai da molti anni, la manifestazione si tiene al centro fieristico Le Ciminiere di Catania e andrà avanti fino a domenica 9. Il manifesto di quest’anno – dedicato allo scrittore siciliano Luigi Pirandello – è stato disegnato dall’autore e fumettista Zerocalcare, che per due giorni sarà presente al festival, nello stand della sua casa editrice.

Per tutte e quattro le giornate del festival sono decine gli incontri dedicati a fumetti, manga, anime – cioè i cartoni animati di produzione giapponese – film, libri, serie tv e vari tipi di giochi. Tra le persone ospiti della prima giornata di Etna Comics ci saranno: Mirka Andolfo, prima tra le autrici e gli autori italiani a scrivere e a disegnare una storia per la nota casa di produzione di fumetti americana DC; il regista Alfredo Lo Piero e gli attori Tuccio e Claudio Musumeci, che parleranno del film Un viaggio per incontrare Mimì, girato a 50 anni da Mimì Metallurgico, diretto da Lina Wertmüller.

Presente anche l’attore e regista di film pornografici Rocco Siffredi, che incontrerà il pubblico per parlare di Supersex, la serie tv trasmessa da Netflix e ispirata alla storia e alla carriera di Siffredi. Presente anche la regista di Supersex, Francesca Mazzoleni, originaria di Catania. Nel pomeriggio anche un incontro dedicato alla mostra 70 anni di TV visti da Topolino, in esposizione a Catania, al Palazzo della Cultura, fino al 16 giugno.