Musica e festa del primo maggio. Un binomio che diventa esplosivo, se trascorso su un vulcano. È la promessa del Volcanic May Day, seconda edizione della festa al parco suburbano di Maletto, paese etneo a mille metri sul livello del mare, nel territorio dell’Etna. Due aree eventi, spazi dedicati al cibo e attrazioni pensate per i più piccoli. «Una giornata all’insegna della spensieratezza, circondato dalla bellezza della natura e dall’energia vibrante di un evento pensato per regalare emozioni», promettono gli organizzatori.

Protagonista della prima area sarà il palco in cui si alterneranno proposte musicali per tutti i gusti: dalle sonorità folk dei gruppi Kore Enna e I figli dell’Etna al dj set con i migliori successi degli anni ’90. I live proseguiranno con il folk de I Beddi e le cover di Lucio Battisti con i Quinto Spazio, oltre a ospiti d’eccezione come Lello Analfino & T Orkestar. A chiudere, dj set sotto le stelle. Efìmera e il suo tour primaverile sarà invece la parola d’ordine della seconda area: ancora un’esperienza musicale, con una line-up pensata per stupire e coinvolgere i partecipanti più giovani. Tutti, inoltre, potranno anche rifocillarsi con le specialità gastronomiche del territorio e scoprire l’artigianato locale, nei vari punti disposti a semicerchio all’interno del parco suburbano. Previste anche attrazioni per i visitatori più piccoli ma non solo: un’area di 400 metri quadrati sarà dedicata a circa 50 giochi, tradizionali e moderni, motori e da tavolo.

Una seconda edizione che punta a confermare il Volcanic May Day di Maletto come attrazione per tutta l’Isola e per ogni fascia d’età. «L’anno scorso, come nuova amministrazione comunale, ci siamo riuniti con i giovani per decidere insieme come trascorrere il primo maggio cittadino – spiega Carmelo Melardi, assessore alle Attività culturali di Maletto – A partire dal nome della giornata, che rimanda al nostro vulcano, presente con la sua vista imponente. Nel 2024, al nostro esordio, abbiamo accolto qualche migliaio di visitatori, nonostante il meteo non abbia aiutato – conclude Melardi – Speriamo che quest’anno il cielo sia più benevolo, per trascorrere tutti una giornata di festa da ricordare».