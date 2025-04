Farmaci dopanti e animali senza cibo e acqua. Scoperte 11 stalle abusive a Catania

Controlli della polizia, contro la macellazione e le corse clandestine, nel quartiere San Cristoforo, a Catania, con personale del corpo forestale e veterinari dell’Asp, hanno permesso di scoprire undici stalle abusive e di salvare cinque cavalli e di denunciare tre persone. In alcuni casi sono stati trovati equini in condizioni igieniche pessime, ristretti in uno spazio fin troppo limitato e del tutto inadeguato ad ospitarli. Oltre alle carenze strutturali, i poliziotti hanno constatato come alcuni animali si trovassero in precarie condizioni di salute perché malnutriti e, persino, lasciati senza cibo e acqua.

Sono state prestate le cure necessarie dai medici veterinari per poi rifocillare i cavalli, cinque dei quali sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Sono stati anche sequestrati farmaci, alcuni dei quali di natura dopante, utilizzati senza alcuna prescrizione medica e somministrati ai cavalli per migliorare le loro prestazioni. Tre dei gestori delle stalle abusive sono stati denunciati per maltrattamento di animali, due di loro anche per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Inoltre, uno dei proprietari è stato denunciato anche per esercizio abusivo della professione veterinaria in quanto ha acquistato i farmaci senza prescrizione medica e li ha somministrati senza averne alcuna competenza. Al termine degli accertamenti ai gestori sono state contestate sanzioni per oltre 35mila euro.