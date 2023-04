Terremoto, magnitudo 4.4 con epicentro nella costa di Catania. Evacuata l’Ikea

Emergono i dettagli sulla scossa di terremoto registra alle 14.06 in Sicilia orientale. Secondo i dati forniti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma ha avuto una magnitudo di 4.4 con epicentro a largo della costa di Catania – cinque chilometri da Aci Castello – a una profondità di circa 17 chilometri. La scossa è stata avvertita anche in provincia di Siracusa e Ragusa. Diverse persone sono scese in strada e all’Ikea di Catania è scattato il piano di evacuazione. Al momento non sono arrivate richieste di soccorso o segnalazioni di crolli alla sala operativa dei vigili del fuoco.