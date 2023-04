Seismograph with paper in action and earthquake - 3D Rendering

Terremoto, scossa con epicentro in provincia di Catania. Ingv: «Magnitudo stimata 4.4-4.9»

Una scossa di terremoto è stata registrata alle 14.06 in Sicilia orientale. Secondo i rilevatori dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) la magnitudo stimata è compresa tra 4.4 e 4.9. Il sisma di forte magnitudo è stata avvertito in maniera distinta in tutta l’area orientale dell’Isola. Segnalazioni al nostro giornale arrivano non solo dal Catenese, dove si è registrato l’epicentro – a circa 16 chilometri dal capoluogo – ma anche dalle province di Siracusa e Ragusa.

IN AGGIORNAMENTO