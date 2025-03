Truffa sui fondi europei per l’agricoltura, sequestrati beni e un terreno di 13 ettari a un imprenditore dell’Ennese

Avrebbe truffato l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura per oltre 103mila euro. A un imprenditore agricolo della provincia di Enna è stato sequestrato denaro e un terreno di oltre 13 ettari: avrebbe presentato domande uniche di pagamento all’Agea e avrebbe attestato falsamente di essere proprietario di terreni – poi oggetto di aiuti economici dell’Unione europea – in realtà di proprietà dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea). Il meccanismo sarebbe stato accertato attraverso l’analisi della documentazione presentata dall’imprenditore e dei dati bancari. È stato quindi disposto il sequestro preventivo di denaro e di beni immobili, anche nella forma per equivalente fino a concorrenza della somma di 103mila euro. La presunta truffa è stata individuata dalla guardia di finanza del comando provinciale di Enna, a seguito di un’indagine delegata dalla Procura europea, sede di Palermo.