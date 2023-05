Comunali Trapani, le liste a sostegno del candidato sindaco Francesco Brillante

Francesco Brillante tenta il colpaccio con un’inedita combinazione, che vede insieme a suo sostegno le liste di Cateno De Luca: Sicilia Vera e Sud chiama Nord e il Movimento 5 Stelle. Quattro in totale le liste per Brillante, che pure aveva chiesto il simbolo al Partito democratico per una sorta di campo molto largo.

ASSESSORI DESIGNATI

Francesca Trapani, 41 anni, ex consigliera comunale

Valeria Ferranti, 43 anni, educatrice

Giuseppe Lipari, 30 anni, ex consigliere comunale

Angelo Maurizio Anzelmo, 41 anni, imprenditore

Francesco Agosta, 42 anni, commercialista

LE LISTE

Rinnova Trapani

Agueci Alberto

Busetta Rosalia

Butticè Salvatore

Carriglio Erica

Di Stefano Sciacca Paola Luisa Sofia

Genovese Rosa

Gentile Rosario

Guarnotta Rosario

Lombardo Vito

Marchese Vincenzo

Marino Caterina

Pellegrino Alberto

Prudenza Liboria

Pizzardi Francesco

Rallo Nicola

Raineri Valeria Maria

Solina Valentina

Venuti Caterina

Vulpitta Giulio

Zichichi Alberto

Trapani con Brillante – Sicilia Vera

Abita Luciano

Aleci Baldassarre

Averna Giuseppe

Biondo Enrico

Cammareri Salvatore

Campo Alessia

Canino Caterina

Caradonna Paolo

Cassisa Maria Teresa

Cimino Stefania

D’Anna Giovanna

De Filippi Anna Maria

Frattagli Desirée

Giacalone Giuseppe

Maniscalco Antonella

Mistretta Fortunata

Pace Sebastiano

Palazzolo Leonardo

Palermo Giovanni

Rimi Melania

Salerno Marcello

Signore Mario

Sugamiele Ilenia Giacoma

Valenti Gaspare

SUD chiama NORD



Lipari Giuseppe

Arbola Ignazio

Arceri Isabella

Bucaria Catia

Carpacci Giuseppe

D’Arienzo Cyria

D’Aqui Maria

Giacalone Leonardo

Iovino Claudio

Lombardo Francesca

Loretano Vito

Mauro Anna cecilia

Mazzara Massimo

Pantaleo Giovanni

Parrinello Maria Stella

Peralta Alberto

Provvidente Aldo

Rizzo Serena

Sciacchitano Luca

Urso Pasquale

Zagarella Mario

Movimento 5 Stelle

Trapani Francesca

Luppino Nicolò

Tripi Flavia

Signorello Nicolò

Anguzza Giusy

Di Bono Livio

Tedesco Alessandra

Perrone Sergio

Bettio Alessandra Luna

Sardella Silvestro

Tranchida Barnaba detta Perla

Angelo Carollo

Marta Barbera

Pancallo Claudio

Pappalardo Maria Pia

Catalano Mario

Maltese Marcello

Ingrassia Giuseppe

Romano Sabrina

Peria Roberto

Giugno Carlo

Daidone Salvatore

Carnesi Giovanni

Nacarlo Luisa