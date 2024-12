Due notti magiche per celebrare il legame dei belpassesi con Santa Lucia

Foto di Alfio Sgroi

Due serate straordinarie stanno per celebrare il profondo e autentico legame dei belpassesi con la loro amatissima Santa Patrona. L’11 e il 12 dicembre, i famosi Carri di Santa Lucia, conosciuti ormai a livello internazionale, si mostreranno in tutto il loro splendore, regalando al pubblico uno spettacolo di luci, musica, scenografie mozzafiato ed effetti meccanici innovativi. Un’esplosione di arte e devozione, resa possibile dall’impegno instancabile dei carristi e dalla dedizione della Fondazione dei Carri di Santa Lucia. La grande novità di questa edizione è rappresentata dal carro celebrativo realizzato grazie alla collaborazione tra i quartieri Matrice e Borello, un’opera che unisce visioni e talenti per creare qualcosa di unico e maestoso, simbolo di unità e bellezza.

«La nostra manifestazione si fonda su devozione, creatività e un pizzico di sana follia», dichiara Antonino Girgenti, presidente della Fondazione Carri di Santa Lucia. «Quest’anno, l’arrivo delle sacre spoglie ha ispirato una festa ancora più speciale. Ogni carro combina tradizione e innovazione, con effetti scenici e dettagli tecnici di altissimo livello. Vogliamo incantare gli spettatori, ma soprattutto rinnovare il legame spirituale che unisce la nostra comunità a Santa Lucia».

La Fondazione ha voluto inoltre raccontare il dietro le quinte di questa antica tradizione attraverso uno spot ufficiale, a cura di Lele Giuffrida e Antonello Signorello, e interviste ai carristi e alle carriste che, con passione e dedizione, rendono possibile questa straordinaria manifestazione. È importante narrare le storie di chi, con sacrificio ma immenso amore, porta avanti una tradizione tramandata di generazione in generazione, da padre in figlio e non solo.

I Carri, infatti, rappresentano la massima espressione delle maestranze artigiane dei quartieri Sant’Antonio Abate, Matrice, Purgatorio, San Rocco e Borello, opere monumentali che vengono realizzate con rispettoso impegno e uno spirito di grande devozione verso Santa Lucia. Questa sinergia di talento, fede e tradizione rende la festa un evento unico, capace di trasmettere emozioni profonde e rafforzare l’identità culturale della comunità di Belpasso. L’edizione 2024 sarà un evento che unirà fede, arte e innovazione, celebrando l’identità di Belpasso e accogliendo fedeli e visitatori con il calore di una comunità devota e orgogliosa della propria storia.