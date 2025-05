Funeral party letterario. Pasolini e l’Etna: l’incontro. È questo il titolo dell’evento organizzato per martedì 6 maggio alle 18 alla Cavallotto Ubik Librerie di Catania (in corso Sicilia, 91). A cinquant’anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, gli studenti della scuola di scrittura e storytelling di Viagrande Studios celebrano la sua voce, la sua visione, il suo sguardo. Un evento con ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Nel 1942 esordisce come poeta; nel 1955, come scrittore, con Ragazzi di vita. Ma chi era davvero Pier Paolo Pasolini? «Diceva di essere uno scrittore, ma fu anche poeta, regista, drammaturgo, traduttore, attore, sceneggiatore, paroliere, pittore. Leggerlo è come tuffarsi in una galassia – spiegano gli organizzatore – sempre qualcosa da scoprire, da percepire. Sempre qualcosa di meraviglioso da cui lasciarsi travolgere».

In occasione dell’incontro sarà esposta la mostra fotografica Pasolini e l’Etna a cura di Onirica – spazio_creativo (Antonello Ferrara), foto di Salvatore Tomarchio. L’inizio della mostra (che resterà esposta per tutto il mese) è previsto per le 17.30. All’evento intervengono: Rosa Maria Di Natale, giornalista e scrittrice; Manuela de Quarto, direttrice e docente della scuola biennale di scrittura e storytelling di Viagrande Studios e Carmen Cardillo, docente di fotografia all’Accademia di Belle arti di Catania.