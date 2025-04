Scontro tra un’auto e una moto a Paceco: morte due persone

È di due morti il bilancio di un incidente che si è verificato lungo la A29dir diramazione per Birgi, nel territorio di Paceco, in provincia di Trapani. Per cause che sono ancora in fase di accertamento, a scontrarsi sono state una macchina e uno scooter. Nell’impatto due persone sono decedute. Le vittime che erano a bordo del mezzo a due ruote – Giovanni Finocchiaro, di 60 anni, e Serafina Cantarella, di 57 anni – sono entrambe residenti in provincia di Catania. Alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente – un’Audi – c’era un 39enne residente in provincia di Palermo.

Al momento, è chiusa la careggiata in direzione dell’aeroporto di Birgi e il traffico è deviato sulla A29dir in direzione di Trapani. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle forze dell’ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.