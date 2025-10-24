La Dubai Chocolate Bar di Gusto Etna, adesso, è un marchio registrato. Compiendo il percorso di riconoscimento dell’ultimo prodotto nato dall’azienda con sede a Bronte, nel Catanese. Che, dal 2005, fa conoscere il vero pistacchio in tutto il mondo. Unendo l’innovazione diventata virale con la tradizione dell’antico rito della raccolta del pistacchio.

La Dubai Chocolate Bar di Gusto Etna

«Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ufficialmente riconosciuto e approvato la registrazione del nostro marchio Dubai Chocolate Bar». Un risultato che Gianluca Triscari, il proprietario di Gusto Etna, annuncia con orgoglio. «Per noi non è solo un titolo, ma un sigillo di qualità che premia il lavoro, la passione e – continua – la dolcezza che mettiamo in ogni creazione». Dalle creme dolci spalmabili (anche in versione vegana, senza glutine e senza lattosio) ai pesti salati, dalle paste alla granella, ma anche torte, croccanti, praline, colombe e panettoni. Adesso anche la Dubai Chocolate Bar ufficialmente riconosciuta. «Questo è un punto di partenza che ci motiva a crescere ancora – aggiunge Triscari -, portando avanti la nostra visione con entusiasmo e dedizione».

La geniale ricetta della Dubai Chocolate Bar

La Dubai Chocolate Bar è ormai la tavoletta di cioccolato più popolare del web. Diventata virale, ha ispirato le più diverse varianti, sempre più originali. Inventata da una nota pasticceria della città degli Emirati Arabi (da cui prende il nome), la Dubai Chocolate è così arrivata in tutto il mondo. Con una ricetta che unisce la tradizione mediorientale al gusto occidentale. Alla base ci sono tre ingredienti: pistacchi, cioccolato e kataifi. Che è una pasta fillo tagliata in fili sottilissimi per dare un tocco crunchy ed esotico alla barretta di cioccolato.

«E noi – sottolinea il titolare di Gusto Etna – abbiamo creato una variante della Dubai Chocolate con una qualità cento per cento made in Sicily». Anche nella versione con pistacchio sia dentro che fuori. L’ultima creazione di Gusto Etna, infatti è una barretta di cioccolato al pistacchio con un ripieno cremoso al pistacchio e croccante pasta kataifi. I pistacchi, ovviamente, sono a chilometro zero.

La Dubai Chocolate si fa cream con Gusto Etna

Non solo tavolette, la Dubai Chocolate di Gusto Etna si fa anche cream. Una crema spalmabile che è un concentrato di pistacchi selezionati e pasta kataifi. «Due soli ingredienti – spiega Gianluca Triscari – uniti in un insieme morbido. Un prodotto versatile che si può spalmare sul pane, utilizzare come farcitura o anche semplicemente – conclude – gustare immergendo un cucchiaino all’interno del barattolo».