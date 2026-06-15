La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino con allerta meteo gialla per quasi tutta la Sicilia. Per domani – 16 giugno 2026 – a esclusione della provincia di Ragusa, c’è un rischio meteo-idrogeologico e idraulico per rovesci o temporali.
Allerta meteo gialla in quasi tutta la Sicilia. L’ultimo bollettino della Protezione civile
La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino con allerta meteo gialla per quasi tutta la Sicilia. Per domani – 16 giugno 2026 – a esclusione della provincia di Ragusa, c’è un rischio meteo-idrogeologico e idraulico per rovesci o temporali.