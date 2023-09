Acireale, 48enne coltivava la droga in terrazza e la conservava in cucina

Un 48enne di Acireale, nel Catanese, è stato arrestato ieri mattina dai militari per il reato di detenzione ai fini di spaccio di droga. Durante un’attività investigativa è emerso che l’uomo sarebbe stato coinvolto nella vendita di droga. Motivo per cui i carabinieri, dopo aver svolto un servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione del 48enne, nel centro di Acireale, hanno deciso di entrare per perquisirla. All’interno di un mobile della cucina sono stati trovati due barattoli di vetro con 20 grammi di marijuana ciascuno e un barattolo di vetro con semi di cannabis indica. Inoltre, nella terrazza dell’abitazione, è stato scoperto che l’uomo aveva allestito una piccola serra per la coltivazione di cannabis indica al cui interno c’erano due piante di marijuana interrate in due vasi, dell’altezza di 160 centimetri. Il terrazzo si collega anche a un altro locale, usato per l’essiccazione della marijuana, dove sono stati trovati dei ventilatori di piccole dimensioni per il riciclo dell’aria, una lampada alogena, materiale e fertilizzanti utili per la coltivazione e la concimazione. Al termine delle operazioni, la droga è stata sequestrata per essere sottoposta alle analisi di laboratorio.