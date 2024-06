Incidente stradale ad Acireale, impatto tra una macchina e uno scooter

Un grave incidente stradale è avvenuto ieri sera in territorio di Acireale. L’impatto – come riportato dal quotidiano online Catania Today – è avvenuto tra uno scooter e una macchina. Il tutto all’incrocio tra via Marchese di Sangiuliano e via Paolo Vasta. Illeso uno degli occupanti dello scooter mentre l’altra persona avrebbe riportato gravi ferite.