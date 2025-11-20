Foto generica

Droga, mafia e la chat Parco giochi, dieci arresti a Catania

20/11/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Una chat denominata Parco giochi utilizzata dagli indagati per comunicare, scambiarsi informazioni e vendere la droga. Poi c’è un parco giochi reale nel quartiere periferico catanese di San Giorgio dove i sodali erano soliti riunirsi. Tutto ciò è stato scoperto dai carabinieri di Catania che hanno arrestato dieci persone, di cui otto in carcere e due ai domiciliari. Grazie alla chat Parco Giochi si è riusciti a formulare l’accusa di fare parte di un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di detenzione e porto illegale di armi e munizioni.

L’indagine del 2023

Il provvedimento trae origine da un’indagine condotta dai carabinieri di Giarre, partita da un duplice danneggiamento seguito da un incendio. Tutto è avvenuto nella notte del 17 maggio 2023 ai danni di due attività imprenditoriali di Santa Venerina. Il sopralluogo dei carabinieri e le verifiche eseguite dal Ris con il rilevamento delle impronte digitali, hanno condotto a uno dei dieci indagati. Così è stata ricostruita l’esistenza dell’associazione dedita al traffico di cocaina, crack, hashish e marijuana che avrebbe controllato quattro distinte piazze di spaccio nelle periferie di Catania e a Misterbianco.

Cursoti milanesi e la chat Parco giochi

I carabinieri hanno accertato che alcuni dei sodali, sulla base di precedenti attività di indagine, risulterebbero affiliati al clan dei Cursoti milanesi. Tutti gli arrestati avrebbero, infatti, ostentato come simbolo identificativo il logo del Milan, utilizzato proprio dai cursoti milanesi. La pericolosità dell’organizzazione – ricostruiscono i carabinieri – è strettamente legata alla considerevole disponibilità di armi, definite cripticamente cugino nelle conversazioni intercettate, che gli indagati avevano l’abitudine di portare con loro mentre si muovevano per le vie cittadine.

Le armi e la potenza di fuoco

Emblematico è quanto accadde la sera del 4 dicembre 2023, quando i militari di Giarre hanno captato come gli indagati facessero sfoggio di diverse armi nella loro chat di gruppo. La loro con l’intenzione di effettuare una spedizione punitiva nei confronti di un pregiudicato appartenente ad altra consorteria criminale. I carabinieri organizzarono un blitz in un appartamento dove trovarono e arrestarono otto persone armate.

Una delle armi sequestrate, quella stessa sera, era stata utilizzata per sparare in aria, in un’altra occasione. L’esigenza di mostrare le armi e il loro porto anche in banali circostanze della vita quotidiana sarebbe indice della necessità del gruppo di esibire la sua potenza di fuoco. Ciò serviva loro per accreditarsi in un contesto territoriale, spiegano gli inquirenti, «storicamente impregnato di disvalori mafiosi, dove la disponibilità di armi conferisce all’associazione un’implicita pericolosità e di conseguenza il riconoscimento del rispetto dovuto».

