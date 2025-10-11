Droga e mafia ad Adrano. Sono cinque le persone arrestate nella cittadina in provincia di Catania. La scorsa notte, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia, i poliziotti hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare.

Gli arresti per droga e mafia ad Adrano

L’ordinanza, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Catania al termine degli interrogatori preventivi, riguarda cinque persone. Tutte sono ritenute responsabili di detenzione e spaccio di stupefacenti in forma pluriaggravata: un 22enne (in carcere), un 21enne (agli arresti domiciliari), un 21enne (in carcere), un 28enne (agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico), un 27enne (in carcere).

La prosecuzione di Primus 2

L’attività rappresenta la prosecuzione dell’operazione denominata Primus 2. Nei giorni scorsi, infatti, sono già stati eseguiti dieci fermi disposti dalla procura e 14 misure cautelari emesse dal gip. Tutti gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione e detenzione abusiva di armi. Tutti reati aggravati dall’essere stati commessi con metodo mafioso e al fine di agevolare il clan Scalisi, operante nel territorio di Adrano.