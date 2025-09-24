Mafia: colpo al clan Scalisi di Catania, 14 arresti

24/09/2025

Sono 14 i soggetti accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa. Secondo gli inquirenti, il sodalizio criminale sarebbe finalizzato al traffico di stupefacenti, estorsione e detenzione abusiva di armi, ricettazione, danneggiamento a seguito di incendio, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti, aggravati dall’essere stati commessi al fine di agevolare il sodalizio mafioso denominato clan Scalisi, operante nel territorio adranita.

I provvedimenti si aggiungono ai fermi disposti dalla Procura ed eseguiti dalla polizia nei giorni precedenti a carico di 10 soggetti appartenenti sempre al clan Scalisi, nei cui confronti il gip, al termine dell’udienza di convalida, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini hanno riguardato oltre trenta soggetti e sono state condotte sotto la direzione Direzione Distrettuale Antimafia etnea.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile di Catania e del commissariato di
P.S. di Adrano (Catania), coordinati dal servizio centrale operativo della polizia di Stato, con la
collaborazione delle squadre mobili di Napoli, Caserta, Taranto, Nuoro, Sassari, Udine, Pavia, Siracusa e
Chieti e del commissariato di Caltagirone.



