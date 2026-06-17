La cucina di casa trasformata in una base logistica di stoccaggio per la droga. È quanto hanno scoperto i poliziotti all’interno di un appartamento nel quartiere San Cristoforo di Catania. Per questo motivo, gli agenti della squadra mobile della questura etnea hanno arrestato un 48enne catanese accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga in cucina

I poliziotti hanno perquisito l’appartamento nel quartiere San Cristoforo del capoluogo etneo. E hanno così scoperto come la cucina fosse adibita a base logistica per lo stoccaggio di droga. Sostanze stupefacenti di vario tipo destinate all’approvvigionamento delle piazze di spaccio della zona.

La perquisizione

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno trovato una busta piena di droga appoggiata sul tavolo della cucina. All’interno, nello specifico, c’erano marijuana, crack e cocaina. Sostanze stupefacenti già porzionate, parte in pezzi e parte in polvere, confezionate all’interno di diverse bustine chiuse e termosaldate. Per un peso complessivo di circa 24 grammi di crack, 36 grammi di cocaina e 53 grammi di marijuana.

L’arresto

Sul posto sono stati rinvenuti anche due bilancini elettronici di precisione con ancora evidenti tracce di sostanze stupefacenti. Informato il pubblico ministero di turno, l’uomo è stato arrestato e portato nella sua abitazione, nei pressi della casa di spaccio, dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari.