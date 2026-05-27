Un controllo in strada, poi l’intuizione investigativa che ha portato a un sequestro di quasi due chili di droga a casa di un 33enne in provincia di Catania. È l’esito di un’operazione condotta dai carabinieri della stazione di piazza Dante a Catania, che hanno arrestato l’uomo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’escamotage fallito del cappuccio

Nel dettaglio, durante un servizio di pattuglia del territorio nel centro cittadino, l’uomo è stato fermato mentre camminava per strada con il volto parzialmente coperto dal cappuccio. Questo escamotage ha sortito, però, l’effetto contrario: i carabinieri hanno deciso di procedere a un controllo e, quindi, lo hanno fermato, identificato e poi perquisito. Nelle tasche del 33enne i militari hanno trovato alcune dosi di marijuana. Un elemento che li ha spinti ad approfondire immediatamente gli accertamenti, estendendo le verifiche alla sua abitazione, nel territorio di Mascalucia (nel Catanese), dove è stata fatta la scoperta più rilevante.

Due chili di droga in casa

La perquisizione domiciliare, infatti, ha fatto emergere l’attività illecita del 33enne della provincia di Catania, che a casa nascondeva un quantitativo ben più consistente di droga. Durante le operazioni di

ricerca, i militari hanno concentrato l’attenzione su una veranda alla quale si accedeva attraverso la stanza utilizzata dal ragazzo. È qui che i militari hanno scovato una grande busta di plastica con dentro dieci panetti di hashish confezionati singolarmente, per un peso complessivo di 1043 grammi e 980 grammi di marijuana già suddivisa in dosi pronte per la vendita.

L’arrestato portato in carcere

Oltre agli stupefacenti, i carabinieri hanno sequestrato due bilancini di precisione e tre pacchi di bustine in cellophane con chiusura ermetica adoperate per confezionare la droga. Sulla base degli indizi raccolti, che saranno oggetto di verifica nel corso del procedimento giudiziario, il 33enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha disposto il trasferimento nel carcere catanese di piazza Lanza, dove resta detenuto.