Foto di polizia

Maxi-operazione della polizia di Stato nel rione Bisconte, a Messina, dove la Squadra mobile ha smantellato una vera e propria centrale dello spaccio. In manette è finito un pregiudicato messinese di 30 anni, trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti si sono trovati di fronte a un deposito di droga di notevoli dimensioni.

La droga nascosta nella bombola del gas

Per sfuggire ai controlli, l’uomo aveva ideato un sistema di occultamento artigianale: parte dello stupefacente era infatti nascosto all’interno di una bombola per il gas, appositamente modificata per ricavarne un vano segreto. L’attività investigativa ha permesso di sottrarre al mercato illegale: 10 chilogrammi di cocaina suddivisi in panetti; 1 chilogrammo di eroina; materiale vario per il confezionamento e la pesatura. Una consistente somma di denaro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita. Tutto il materiale sequestrato è stato affidato alla polizia Scientifica per le analisi tecniche e tossicologiche. Il trentenne è stato trasferito in carcere su disposizione della procura della Repubblica peloritana.