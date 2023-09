Droga nascosta dietro il bancone del bar. Un arresto nel Messinese

Un 23enne è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Sant’Agata Militello, nel Messinese, per detenzione ai fini di spaccio di droga. Durante un controllo a Galati Mamertino, i carabinieri hanno notato il titolare di un bar che, non appena si è accorto della loro presenza, ha tentato di nascondere qualcosa dietro il bancone. Perquisendo il locale, proprio dietro al bancone i militari hanno trovato nove panetti contenenti circa 850 grammi di hashish e del materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto sequestrato. Il 23enne è stato invece arrestato e ristretto agli arresti domiciliari nella sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida.

