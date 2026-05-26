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Calcio Catania, il prefetto vieta la trasferta per abruzzesi e marchigiani

26/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Niente trasferta per abruzzesi e marchigiani per la partita di calcio del Catania. In vista della gara Catania-Ascoli, il prefetto del capoluogo etneo ha disposto la chiusura del settore ospiti e il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nelle regioni Marche e Abruzzo. La partita è in programma per domani alle 21 allo stadio Angelo Massimino ed è valevole per il ritorno della semifinale B della Final four del campionato serie C.

Trasferta vietata per la partita di calcio del Catania

Prima dell’allenamento della squadra etnea, che ha perso 4-0 la gara d’andata, il presidente Rosario Pelligra, ha ricordato a giocatori e allo staff tecnico di essere «stati scelti per rappresentare una città meravigliosa da un club che vuole crescere ed è ambizioso. Avete le qualità e il carattere – ha aggiunto il presidente del Catania – che servono per affrontare una partita di questo tipo».

Le parole di mister Pelligra

«Io credo in voi e voi dovete credere nelle vostre capacità. Siete nelle condizioni di fare ciò che ha fatto l’Ascoli domenica sera, non dovete più pensare a quella partita. Scendete in campo con fiducia e con orgoglio – ha concluso Pelligra – date tutto ciò che avete e lottate su ogni pallone fino all’ultimo secondo: dovete farlo per i tifosi, per il Catania e per voi stessi, che siete professionisti e uomini di valore».

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