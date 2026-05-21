Foto di Pentathlon moderno Catania

Pentathlon Moderno, a Catania i campionati italiani under 17 e under 13

21/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Il Pentathlon Moderno torna in Sicilia, precisamente a Catania, e lo fa con una gara inedita. Nel fine settimana, con l’organizzazione dell’associazione sportiva Aquila Etnea, si svolgeranno, infatti, i campionati Italiani under 17 e under 13 che vedranno coinvolti oltre 130 atleti. Il Pala Spedini e l’intera area della Piscina Comunale di Nesima (Via Filippo Eredia) faranno da scenario alle cinque prove: la scherma è in programma presso l’impianto di piazza Vincenzo Spedini venerdì 22 maggio 2026, mentre sabato 23 si svolgeranno il nuoto, la nuova disciplina a ostacoli (che dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 ha sostituito l’equitazione), e il laser run finale che decreterà i nuovi campioni italiani.

Pentathlon Moderno a Catania: i numeri

Tra gli Under 17 saranno ben 94 i giovani pentatleti al via, 53 ragazzi e 41 ragazze, provenienti da tutta Italia. Tra loro i vincitori del Trofeo Nazionale Under 17 di metà marzo, Giorgia Gennaro (Futura C.M.) e Riccardo Spagnolini (Modena). I ragazzi gareggeranno sulle cinque discipline e inizieranno venerdì con la prova di scherma. A sfidarsi tra gli Under 13 (che gareggeranno nel nuoto, ostacoli e laser run) ci saranno 24 giovanissimi atleti e 16 giovanissime atlete, tutti impegnati nella giornata di sabato.

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