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Termini Imerese, scoperto laboratorio per creare gadget contraffatti dell’Inter
I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato gadget, magliette e bandiere dell’Inter contraffatti pronti per essere venduti in occasione della vittoria dello scudetto dei nerazzurri. La scoperta è stata fatta durante i controlli online sui principali social network.
I gadget contraffatti dell’Inter a Palermo
Così è stata individuata un’attività commerciale di Termini Imerese (in provincia di Palermo), nel settore pubblicitario, che promuoveva la vendita di prodotti taroccati con i loghi di squadre calcistiche di Serie A. In particolare, gadget contraffatti della squadra che ha appena vinto lo scudetto. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati una termopressa utilizzata per la realizzazione dei prodotti e numerosi articoli falsi come bandiere, magliette e termo-adesivi riportanti soprattutto lo stemma dell’Inter.
Il provvedimento
Il materiale sarebbe stato venduto in occasione della fase conclusiva del campionato e dei festeggiamenti legati al titolo vinto dal Football Club Internazionale. È stato adottato un provvedimento di oscuramento del sito internet e dei profili social utilizzati per pubblicizzare e commercializzare la merce contraffatta.