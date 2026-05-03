Foto di Rimini Marathon

Da Solarino al titolo italiano bis alla maratona di Rimini. L’impresa è quella riuscita ad Alessia Tuccitto, atleta 28enne originaria della provincia di Siracusa ma trapiantata a Mantova, dove si allena e lavora. Nella città lombarda tanto cara a Dante Alighieri, Tuccitto ha trovato la sua dimensione personale ma anche sportiva dopo tanti anni passati con la valigia in mano. Prima l’università a Palermo, dove si è laureata in Scienze della formazione primaria, e poi un periodo trascorso a Roma, inseguendo un sogno che non si è realizzato: quello di entrare in un gruppo sportivo per vivere di sola atletica. Nella Capitale la 28enne si è allenata, seguita dal tecnico Fabio Martelli, insieme alla maratoneta della nazionale Sofija Jaremčuk. Nel 2024 il primo titolo italiano assoluto nella maratona a San Felice Circeo, in provincia di Latina. In quello che sembrava il trampolino di lancio verso una carriera da professionista.

Solarino, Roma e Mantova

«Dopo l’università mi sono trasferita a Roma per dedicarmi solo all’atletica – racconta Tuccitto a MeridioNews – Volevo entrare in un gruppo sportivo ma non ci sono riuscita. Da febbraio dello scorso anno, però, sono andata a vivere a Mantova dove ho trovato davvero il mio equilibrio». Un’armonia coincisa con un lavoro all’interno della catena Decathlon, una vita nuova e con l’essere seguita da due allenatori: Najibe Marco Salemi e Piero Incalza. «Adesso posso dire che non faccio più la professionista ma faccio coincidere la corsa con il lavoro e i turni – spiega – In inverno naturalmente è più difficile allenarsi due volte al giorno anche perché a Mantova c’è davvero freddo e uscire alle 7 di mattina non è proprio il massimo e rischi di andare al lavoro distrutta».

Con la bella stagione cambia il volume degli allenamenti ma il vero segreto bisogna ricercarlo non tanto nei chilometri percorsi ma nella testa di questa 28enne che ha iniziato a correre alle superiori, sfidando il suo professore dopo essere arrivata ultima in una gara. «Adesso la mia vita è più serena, ho meno tempo per pensare dovendo conciliare lavoro e corsa – spiega – Alla maratona di Rimini sono arrivata in modo perfetto, sentendo la massima fiducia da parte dei miei allenatori. Qui a Mantova ci sono tanti percorsi dove allenarsi senza dovere stare in mezzo al traffico come succedeva purtroppo in Sicilia».

Da atleta-lavoratrice il miglior tempo in maratona

Il giusto mix che, nonostante il lavoro, ha portato Tuccitto ad ottenere il suo miglior tempo nella maratona proprio agli italiani di Rimini, dove ha fermato il cronometro in 2 ore 36 minuti e 16 secondi. L’antipasto di quello che poteva essere era già stato servito qualche mese prima, durante la maratona di Verona. Vinta dalla 28enne – tesserata per la società pugliese Imperiali Atletica – in 2h37’40. Dalla Lombardia alla Sicilia in un ponte con la propria terra che tuttavia non si è mai interrotto. «Torno quando possibile a trovare la mia famiglia – racconta mentre è in viaggio in treno per una gara che oggi la vedrà impegnata a Treviso in una mezza maratona – Nonostante sia passato un po’ di tempo, continuo ad avere un ottimo rapporto con il mio primo tecnico, Pasquale Aparo, anche lui di Solarino come me».

Terminata la fatica della maratona, la quinta corsa in carriera da Tuccitto, è iniziato un periodo di relax per recuperare le energie. «Solitamente dopo la maratona ricominciamo con la bici e il nuoto – conclude – dopo Rimini abbiamo deciso di prendere una settimana intera di pausa che è coincisa con una vacanza. Io adoro il mare, perché mi riconcilia».