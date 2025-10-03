Dispersa a Favara: dopo la borsa, trovato anche il cellulare. Si continua a scavare

03/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Dopo la borsetta, ritrovati anche il cellulare, il documento della figlia e la borraccia di Marianna Bello, la trentottenne dispersa a Favara dopo il nubifragio che si è abbattuto sul paese tre giorni fa. Le operazioni, coordinate dalla polizia, sono riprese stamattina all’alba, in un canalone della zona.

Un imponente dispiegamento di mezzi e risorse è all’opera per le ricerche. Escavatori sono al lavoro per liberare l’area da fango e detriti, mentre un robot dotato di telecamere di ultima generazione, fornito da Aica, sta esplorando i cunicoli sotterranei per facilitare le operazioni. In azione anche i Vigili del Fuoco specializzati in interventi in acque rapide.

Sul terreno per cercare la donna dispersa a favara operano pure diverse unità cinofile: almeno quattro i cani molecolari impegnati nel perlustrare ogni centimetro dell’area rurale, tra cui un Border Collie già utilizzato durante il sisma di Amatrice. A fianco degli operatori ufficiali, anche i familiari di Marianna, con il marito in prima linea, che da tre giorni partecipano senza sosta alle ricerche della donna scomparsa.

