Investe un uomo dopo una discussione: fermato un 43enne a Messina

31/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La polizia ha fermato un uomo di 43 anni, identificato con le iniziali A.M., con l’accusa di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe investito volontariamente un 62enne al termine di una lite avvenuta nei pressi del Mercato Vascone, a Messina.

Il ferito soccorso sul posto

Dopo aver travolto l’uomo, il 43enne avrebbe tentato di tornare verso il ferito. A impedirglielo sarebbe stata la presenza dei soccorritori intervenuti nell’area poco dopo l’accaduto. Le condizioni del 62enne non sono state rese note.

Decisive telecamere e testimonianze

Per identificare il presunto responsabile sono state determinanti le testimonianze raccolte dagli investigatori e le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona del mercato. Gli accertamenti proseguono per chiarire tutti i dettagli della vicenda.

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