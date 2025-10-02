Dispersa dopo l’alluvione a Favara, ritrovata la borsetta

Foto di frame video.

È stata ritrovata la borsetta della trentottenne scomparsa dopo che ieri mattina era stata travolta dal nubifragio che si è abbattuto su Favara. All’interno della borsa anche la foto di uno dei tre figlioletti. A Favara sono giunti il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, e il questore Tommaso Palumbo. Dal primo pomeriggio, per cercare la donna dispersa dopo l’alluvione, gli operai, con le ruspe, hanno rimosso il fango e svuotato, con le idrovore, tutti i punti del vallone in cui si è accumulata acqua. L’obiettivo è capire se qualcosa che apparteneva alla donna dispersa dopo l’alluvione o se lei stessa siano rimasti intrappolati dove si sono verificate frane.