Foto di Dario De Luca

Incidente stradale lungo la statale 115 Gela-Licata, dove un giovane motociclista originario di Pozzallo, in provincia di Ragusa, ha perso la vita dopo uno scontro con un’autovettura. L’impatto è avvenuto per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.

Inutili i soccorsi

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori. Nonostante il tempestivo intervento, per il centauro non c’è stato nulla da fare. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Strada chiusa al traffico

A seguito dello schianto, è stato temporaneamente chiuso il tratto della statale 115 in direzione dell’innesto con la statale 124 Siracusa, nel territorio comunale di Butera. La circolazione ha subito rallentamenti e deviazioni per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.