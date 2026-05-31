Foto di Dario De Luca

Schianto sulla Statale 115 tra moto e auto: muore un giovane motociclista

31/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Incidente stradale lungo la statale 115 Gela-Licata, dove un giovane motociclista originario di Pozzallo, in provincia di Ragusa, ha perso la vita dopo uno scontro con un’autovettura. L’impatto è avvenuto per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.

Inutili i soccorsi

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori. Nonostante il tempestivo intervento, per il centauro non c’è stato nulla da fare. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Strada chiusa al traffico

A seguito dello schianto, è stato temporaneamente chiuso il tratto della statale 115 in direzione dell’innesto con la statale 124 Siracusa, nel territorio comunale di Butera. La circolazione ha subito rallentamenti e deviazioni per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Nuova Sabatini 2026, accesso al credito agevolato per le imprese: i punti da non trascurare
di

In un contesto economico in cui l’accesso al credito resta uno dei principali ostacoli alla crescita delle imprese, la Nuova Sabatini si conferma anche per il 2026 come una delle misure pubbliche più utilizzate per sostenere gli investimenti produttivi. Si tratta di uno strumento che, negli anni, dimostra una continuità rara nel panorama degli incentivi […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze