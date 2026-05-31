A Misilmeri furto in un negozio di elettronica: ladri entrano dal tetto

Ingente furto a Misilmeri, nel Palermitano, dove una banda di malviventi ha preso di mira un negozio di elettronica situato in contrada Blaschi. I ladri sarebbero riusciti a introdursi all’interno dell’attività commerciale durante la notte, mettendo a segno un colpo particolarmente redditizio.

Accesso dal tetto con una motosega

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero aperto un varco nel tetto utilizzando una motosega, riuscendo così a eludere i sistemi di sicurezza e ad accedere ai locali del negozio. Una volta all’interno, hanno portato via numerosi prodotti tecnologici.

Bottino da circa 50 mila euro

Tra la merce rubata figurano soprattutto dispositivi elettronici di ultima generazione, per un valore complessivo stimato in circa 50mila euro. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno analizzando eventuali immagini di videosorveglianza e raccogliendo elementi utili per identificare gli autori.