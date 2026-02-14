Foto di Cisma Ambiente

Discarica di contrada Bagali, Cisma Ambiente: «Ampliamento nel segno della legalità»

14/02/2026 di , Tempo di lettura 2 min

In merito alle recenti notizie di stampa riguardanti il progetto di ampliamento della discarica sita in contrada Bagali, Cisma Ambiente S.p.A. precisa che ogni processo di progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto è rigorosamente improntato alla piena compliance normativa.

La società opera da nove anni in amministrazione giudiziaria, consolidando un modello gestionale fondato sulla trasparenza e sulla legalità, integrando i propri valori aziendali con i più alti standard di sostenibilità e responsabilità sociale. Per chiarezza, si ricorda che l’amministrazione giudiziaria, nominata dal Tribunale nell’ambito di misure di prevenzione o sequestri penali (Codice Antimafia, D.Lgs. 159/2011), ha il dovere primario di preservare l’integrità e il valore dei beni aziendali, garantendo la continuità produttiva e la legalità dell’impresa. Non si tratta di una mera custodia, ma di una gestione attiva finalizzata a legalizzare l’azienda e, ove possibile, a incrementarne la redditività.

Proprio in ossequio al dettato normativo, l’amministrazione giudiziaria ha proposto agli organi competenti la realizzazione di un nuovo bacino, necessario a garantire il proseguimento dell’attività aziendale una volta esaurito lo spazio attualmente disponibile. Centrale, in questo quadro, è anche la tutela dei livelli occupazionali.

Compliance, controlli e codice etico

Ogni attività operativa è verificata e legittimata secondo procedure che garantiscono la chiara individuazione delle responsabilità e la piena conformità alle leggi vigenti. Oltre al controllo istituzionale esercitato dal Tribunale di Catania, la società si è dotata di un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di un Organismo di Vigilanza esterno e indipendente.

Cisma Ambiente ribadisce di respingere fermamente ogni forma di illegalità, operando nel solco di un Codice Etico formalmente adottato e pubblicato, che pone correttezza e integrità quali requisiti imprescindibili di ogni rapporto aziendale.

Ambiente, salute e responsabilità sociale

L’obiettivo primario resta la riduzione dell’impatto ambientale e la salvaguardia della salute pubblica, attraverso l’applicazione puntuale della normativa e l’adozione di sistemi di gestione certificati: ISO 9001, 14001, 45001, 37001 e SRG 88088 – quest’ultima significativa innovazione in termini di rispondenza ai requisiti ESG – oltre alla registrazione EMAS attualmente in corso.

Cisma Ambiente si impegna inoltre a fornire al tessuto imprenditoriale, in particolare regionale, un servizio di alto valore sociale, garantendo standard qualitativi elevati nella gestione dei rifiuti e promuovendo lo sviluppo sostenibile del territorio. Il consigliere di amministrazione delegato, dott. Luciano Modica, insieme agli amministratori giudiziari avv. Francesco Carpinato e dott. Salvatore Belfiore, sottolineano come il progetto rappresenti non solo una necessità operativa, ma anche un percorso da affrontare con la consapevolezza di dover essere esempio di efficienza e rigore. «Le garanzie richieste dalle associazioni – evidenziano – sono lo specchio della nostra missione». La società conferma infine la volontà di continuare a collaborare con le istituzioni e a dialogare con la comunità locale affinché lo sviluppo del sito avvenga esclusivamente nel rispetto della compatibilità ambientale e della più rigorosa legalità.


Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Sant’Agata, il punto del Comitato per la legalità: «Dietro fatti così gravi c’è forse una regia?»
Leggi la notizia

In merito alle recenti notizie di stampa riguardanti il progetto di ampliamento della discarica sita in contrada Bagali, Cisma Ambiente S.p.A. precisa che ogni processo di progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto è rigorosamente improntato alla piena compliance normativa. La società opera da nove anni in amministrazione giudiziaria, consolidando un modello gestionale fondato sulla trasparenza e […]

La Vardera si candida alla presidenza della Regione: «Sfida titanica alla vecchia politica»
Leggi la notizia

In merito alle recenti notizie di stampa riguardanti il progetto di ampliamento della discarica sita in contrada Bagali, Cisma Ambiente S.p.A. precisa che ogni processo di progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto è rigorosamente improntato alla piena compliance normativa. La società opera da nove anni in amministrazione giudiziaria, consolidando un modello gestionale fondato sulla trasparenza e […]

A Passo libero la cheffe Chiara Pavan: sedici chilometri tra corsa, cucina etica e donne
Leggi la notizia

In merito alle recenti notizie di stampa riguardanti il progetto di ampliamento della discarica sita in contrada Bagali, Cisma Ambiente S.p.A. precisa che ogni processo di progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto è rigorosamente improntato alla piena compliance normativa. La società opera da nove anni in amministrazione giudiziaria, consolidando un modello gestionale fondato sulla trasparenza e […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo: la classifica di San Valentino 2026
di

Uno speciale oroscopo – con classifica – della nostra rubrica astrologica dedicata ai segni zodiacali più amati in questo San Valentino davvero speciale. In cui la bella Venere, nuotando nel mare dei Pesci, decide che i segni d’acqua sono i favoriti. Ma non solo. 12 Gemelli Purtroppo in fondo alla classifica di San Valentino, voi […]

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 febbraio 2026
di

Settimana, dal 2 all’8 febbraio 2026, densa di eventi planetari, con un oroscopo altrettanto ricco. La concentrazione dei pianeti in Acquario aiuta anche Gemelli e Bilancia. Mentre la bella Venere riscalda il cuore dei Pesci, ma anche di Cancro e di Scorpione. Toro, Vergine e Capricorno rimettono tutto a posto: ricaricando le energie, si sentono […]

Business in chiaro

La sostenibilità come leva per le aziende: i finanziamenti delle banche per chi investe nel futuro
di

Sempre più banche italiane riconoscono il valore delle aziende che puntano alla sostenibilità, facilitando loro l’accesso a finanziamenti e agevolazioni. Rendendo l’investimento su politiche sostenibili non solo una scelta etica, ma una strategia concreta per garantire benefici duraturi alla propria impresa. E anche rafforzare la competitività, stimolando l’innovazione con nuovi prodotti, servizi e modelli di […]

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze