L’assessora regionale alla Funzione pubblica e alle Autonomie locali Elisa Ingala si è dimessa dall’incarico. Il presidente Renato Schifani ha accettato le dimissioni e ha nominato al suo posto Francesca Garigliano, che giurerà davanti all’Assemblea regionale siciliana nella prima seduta utile.

Fino ad allora, l’interim dell’assessorato sarà assunto dallo stesso Schifani. Avvocata, Garigliano è componente del Consiglio di amministrazione della Sac. In passato ha fatto parte anche degli organi societari di Irfis. «Ringrazio l’assessore Ingala – afferma Schifani – per il lavoro svolto in questi mesi e per il contributo dato all’attività della giunta di governo. La nuova assessora Francesca Garigliano proseguirà il percorso di attuazione del programma di governo».

Le dichiarazioni dell’assessora regionale che si è dimessa

«Ho deciso di rassegnare le mie dimissioni dall’incarico di assessore regionale. È una decisione sofferta, che nasce dalla consapevolezza di non riuscire più a conciliare pienamente i miei impegni professionali con le responsabilità che questo ruolo richiede». Sono queste le parole con cui si è congedata l’assessora Elisa Ingala. «Il carico di lavoro è diventato tale da non consentirmi di dedicare all’incarico tutto il tempo e le energie necessari. Ho riflettuto a lungo prima di arrivare a questa scelta, perché considero il servizio alle istituzioni un impegno che merita dedizione piena. Sapere di non poterla garantire mi fa sentire di venire meno a un dovere verso la Regione, verso i cittadini siciliani e verso chi mi ha affidato questa responsabilità. Proprio il rispetto che nutro per le istituzioni – ha aggiunto l’ormai ex assessora – e per la fiducia ricevuta mi impone di riconoscere questo limite, anche se farlo costa fatica e dispiacere».

«Ringrazio sinceramente il governatore Renato Schifani per l’opportunità che mi ha offerto. All’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo e al Mpa rivolgo un ringraziamento sentito per la fiducia e per aver creduto in me. Porterò con me il valore di questa esperienza e la gratitudine per aver potuto servire la Sicilia. Lascio l’incarico con emozione, nella convinzione che assumersi una responsabilità significhi anche saper riconoscere quando non si riesce più a onorarla fino in fondo. Infine – ha concluso – non posso non mandare un augurio di buon lavoro alla neo assessora Francesca Garigliano».