Foto Regione Siciliana

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha nominato tre nuovi assessori, completando così il rimpasto della giunta regionale. Nella squadra, in quota Democrazia Cristiana, entrano Nuccia Albano, medico legale, perito e consulente di tribunali e procure, che torna a occupare il posto all‘assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Elisa Ingala, commercialista, già assessora comunale a Caltanissetta e amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro preventivo, che guiderà l’assessorato della Funzione pubblica e delle autonomie locali. Marcello Caruso, già assessore comunale e provinciale a Palermo, presidente della municipalizzata Amia e amministratore unico della Sas, sarà il nuovo assessore alla Salute. Con queste designazioni vengono coperti i due assessorati che dal 10 novembre scorso erano rimasti ad interim nelle mani dello stesso Schifani, mentre Caruso subentra a Daniela Faraoni. Nei giorni scorsi Caruso si era dimesso da coordinatore regionale di Forza Italia.

«Si ripristina la giunta al completo – dichiara il presidente Schifani – condizione per proseguire con ancora maggiore efficacia, in quest’ultima parte della legislatura, l’azione amministrativa e dare piena attuazione agli impegni assunti con i siciliani». Il governatore ha rivolto un ringraziamento a Daniela Faraoni «per il lavoro svolto in questo anno con impegno e competenza alla guida dell’assessorato della Salute». I neo assessori giureranno all’Ars nella prossima seduta utile.