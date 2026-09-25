Foto di Partito Democratico su Facebook

Festa dell’Unità a Catania, tre giorni di politica a Villa Pacini: domenica si parla di rifiuti

25/09/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Tre giorni di politica e partecipazione per discutere del futuro di Catania, della Sicilia e del Paese. Torna la Festa dell’Unità provinciale del Partito democratico di Catania, in programma da sabato 26 a lunedì 28 settembre a Villa Pacini. Il programma prevede una serie di tavoli tematici dedicati ai principali temi dell’attualità, con la partecipazione di esponenti del Pd, amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni, del mondo sindacale, dell’università e dell’associazionismo.

Ad aprire la Festa, sabato 26 settembre, saranno due tavoli dedicati rispettivamente al ruolo di Catania in Sicilia, nel Mediterraneo e in Europa e al rapporto tra diritti, conoscenza e sviluppo. Alle 19 è previsto l’intervento del deputato Gianni Cuperlo, intervistato dal giornalista di Rei Tv Filippo Romeo. A seguire, il confronto su «La Sicilia che vogliamo», con esponenti del Pd siciliano, del mondo sindacale e delle istituzioni, moderato dal vicedirettore de La Sicilia Mario Barresi.

«Rifiuti, risorse e responsabilità»

La giornata di domenica 27 settembre proseguirà con tre tavoli dedicati a Costituzione, democrazia e pace, all’acqua come bene comune e alla gestione dei rifiuti. Proprio quest’ultimo appuntamento, dal titolo «Rifiuti, risorse e responsabilità», è previsto alle 17.30 e sarà moderato dalla giornalista e direttrice di MeridioNews Claudia Campese.

Al tavolo parteciperanno Claudia D’Aita, consigliera comunale di Riposto; Francesco Fichera, consigliere comunale di Acireale; Salvo Greco, già sindaco di Santa Venerina; Claudio Nicolosi, vicesindaco di Gravina di Catania; Nicolò Notarbartolo, componente della Direzione provinciale del Pd di Catania; Marco Rubino, sindaco di Sant’Agata Li Battiati; Salvo Russo, sindaco di Zafferana Etnea; e Pierangelo Spadaro, componente della Direzione provinciale del Pd di Catania. Alle 19 sarà invece protagonista l’ex ministro Andrea Orlando, intervistato dal giornalista di Antenna Sicilia Luca Ciliberti.

La giornata conclusiva

La Festa si chiuderà lunedì 28 settembre con una giornata dedicata a temi legati al territorio: politiche abitative e diritto alla casa, sicurezza e presidio dei quartieri, legalità e diritti, sicurezza sul lavoro, precarietà e buona occupazione. Alle 19 è previsto il confronto sul ritardo infrastrutturale della Sicilia e sulle priorità per il territorio, con la partecipazione della capogruppo alla Camera Chiara Braga e del segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo. A moderare l’incontro sarà il direttore de La Sicilia Antonello Piraneo.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Etna, ancora restrizioni per l’aeroporto di Catania
Leggi la notizia

Tre giorni di politica e partecipazione per discutere del futuro di Catania, della Sicilia e del Paese. Torna la Festa dell’Unità provinciale del Partito democratico di Catania, in programma da sabato 26 a lunedì 28 settembre a Villa Pacini. Il programma prevede una serie di tavoli tematici dedicati ai principali temi dell’attualità, con la partecipazione […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 21 al 27 settembre 2026
di

Dal 21 settembre si apre la settimana dell’equinozio d’autunno: il Sole varca i gradi della Bilancia e i movimenti dei pianeti imprimono all’oroscopo un’energia più scorrevole e aerea. La Luna sarà piena in Bilancia e le energie si riprenderanno in maniera sensata: qualcosa, dentro i segni più toccati dalla Luna, si scioglierà e troverà pace. […]

Oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre 2026
di

La settimana dal 14 al 20 settembre 2026 si preannuncia un po’ turbolenta, con un oroscopo influenzato dalla Luna in Sagittario. E in protesta per le cose che non accadono contro Urano in Gemelli, mentre Mercurio in Bilancia si oppone al conservatorismo di Saturno in Ariete. Astri che chiedono movimento e comunicazione e pianeti che […]

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre 2026
di

Dal 7 al 13 settembre è una settimana cruciale nello zodiaco 2026: con un oroscopo che dà nuovo assetto, grazie a passaggi concentrati tutti in poche ore. In soli due giorni i pianeti ridefiniscono la logica dello zodiaco: la bella Venere scivola in un conturbante Scorpione, mettendo anche gli altri segni d’acqua – Cancro e […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Oltre i motori

Noleggio a lungo termine dell’auto: vantaggi e novità anche sull’usato
di

Manutenzione, assicurazione, svalutazione. E tempo per programmare e svolgere tutte queste attività. L’acquisto di un’auto non ha mai solo il prezzo iniziale, ma tiene conto di tanti altri passaggi durante l’uso. Per questo molti guidatori scelgono sempre più spesso una soluzione diversa: il noleggio a lungo termine (adesso anche dell’usato). Opzione esclusiva, per anni, per […]

Punto Immobiliare

Professione agente immobiliare: prospettive e opportunità di lavoro in Sicilia
di

Una nuova dimensione della consulenza immobiliare: è quella che si sta delineando negli ultimi anni, puntando sulla formazione continua e l’affiancamento sul campo. Una possibilità di lavoro in Sicilia per nuovi talenti e di crescita anche per gli agenti immobiliari esperti. A raccontare nella nostra nuova rubrica dedicata al mercato immobiliare gli ingredienti necessari sono […]