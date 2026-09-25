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Tre giorni di politica e partecipazione per discutere del futuro di Catania, della Sicilia e del Paese. Torna la Festa dell’Unità provinciale del Partito democratico di Catania, in programma da sabato 26 a lunedì 28 settembre a Villa Pacini. Il programma prevede una serie di tavoli tematici dedicati ai principali temi dell’attualità, con la partecipazione di esponenti del Pd, amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni, del mondo sindacale, dell’università e dell’associazionismo.

Ad aprire la Festa, sabato 26 settembre, saranno due tavoli dedicati rispettivamente al ruolo di Catania in Sicilia, nel Mediterraneo e in Europa e al rapporto tra diritti, conoscenza e sviluppo. Alle 19 è previsto l’intervento del deputato Gianni Cuperlo, intervistato dal giornalista di Rei Tv Filippo Romeo. A seguire, il confronto su «La Sicilia che vogliamo», con esponenti del Pd siciliano, del mondo sindacale e delle istituzioni, moderato dal vicedirettore de La Sicilia Mario Barresi.

«Rifiuti, risorse e responsabilità»

La giornata di domenica 27 settembre proseguirà con tre tavoli dedicati a Costituzione, democrazia e pace, all’acqua come bene comune e alla gestione dei rifiuti. Proprio quest’ultimo appuntamento, dal titolo «Rifiuti, risorse e responsabilità», è previsto alle 17.30 e sarà moderato dalla giornalista e direttrice di MeridioNews Claudia Campese.

Al tavolo parteciperanno Claudia D’Aita, consigliera comunale di Riposto; Francesco Fichera, consigliere comunale di Acireale; Salvo Greco, già sindaco di Santa Venerina; Claudio Nicolosi, vicesindaco di Gravina di Catania; Nicolò Notarbartolo, componente della Direzione provinciale del Pd di Catania; Marco Rubino, sindaco di Sant’Agata Li Battiati; Salvo Russo, sindaco di Zafferana Etnea; e Pierangelo Spadaro, componente della Direzione provinciale del Pd di Catania. Alle 19 sarà invece protagonista l’ex ministro Andrea Orlando, intervistato dal giornalista di Antenna Sicilia Luca Ciliberti.

La giornata conclusiva

La Festa si chiuderà lunedì 28 settembre con una giornata dedicata a temi legati al territorio: politiche abitative e diritto alla casa, sicurezza e presidio dei quartieri, legalità e diritti, sicurezza sul lavoro, precarietà e buona occupazione. Alle 19 è previsto il confronto sul ritardo infrastrutturale della Sicilia e sulle priorità per il territorio, con la partecipazione della capogruppo alla Camera Chiara Braga e del segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo. A moderare l’incontro sarà il direttore de La Sicilia Antonello Piraneo.