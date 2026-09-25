Foto di ufficio stampa Lega Sicilia

Lega, Enna prepara il congresso: 34 delegati siciliani e la sfida delle Regionali

25/09/2026 di , Tempo di lettura 3 min


L’assemblea della Lega riunita a Enna va letta all’interno di una fase nella quale il partito sta contemporaneamente preparando il congresso nazionale straordinario, riorganizzando la propria presenza territoriale e cercando di definire un profilo politico più riconoscibile in Sicilia in vista delle prossime regionali. Il passaggio siciliano assume quindi un significato che va oltre il semplice appuntamento organizzativo.

Enna, il doppio terreno della Lega siciliana

La riunione della direzione regionale della Lega a Enna arriva in una fase di forte attenzione alla struttura interna del partito. La riunione era stata preparata come un momento dedicato al tesseramento, alla convocazione dei congressi territoriali e al confronto sulle prossime scadenze politiche. La stampa siciliana aveva anticipato la presenza dei parlamentari, dei commissari provinciali, dei responsabili dei dipartimenti e dei delegati al congresso.

Il dato organizzativo non è secondario. La Lega siciliana deve infatti trasformare una presenza politica ormai stabilizzata nell’isola in una struttura territoriale capace di sostenere la fase congressuale nazionale e, contemporaneamente, di affrontare la prossima stagione elettorale. Il segretario regionale Nino Germanà ha posto al centro del confronto proprio questa esigenza di radicamento. Nel comunicato diffuso dopo la riunione, il partito unisce diversi punti: tesseramento, congressi di sezione, coinvolgimento degli amministratori e prossime elezioni regionali.

È una linea coerente con il percorso avviato il 3 settembre scorso quando la Lega aveva presentato a Serradifalco la nuova dirigenza regionale, alla presenza, da remoto, di Matteo Salvini e, in presenza, del vicesegretario Claudio Durigon. L’iniziativa era stata descritta dal partito come un momento di rafforzamento della propria organizzazione nell’isola.

Il congresso nazionale come banco di prova

Il secondo livello della partita è nazionale. A Pontida Matteo Salvini ha annunciato la convocazione di un congresso straordinario per ottobre, spiegando di voler sottoporre la propria leadership alla fiducia della comunità politica del Carroccio. L’annuncio è arrivato al termine del tradizionale raduno del partito, in un momento segnato da un confronto interno sul rapporto tra dimensione nazionale della Lega, federalismo e maggiore autonomia dei territori.

Il confronto non riguarda soltanto la figura del segretario. A Pontida sono emerse posizioni differenti sulla struttura futura del partito. Massimiliano Romeo ha sostenuto l’idea di una Lega unica organizzata secondo una logica confederale, con una valorizzazione delle articolazioni territoriali del Nord, del Centro e del Sud. È proprio in questo quadro che i 34 delegati siciliani annunciati dalla direzione regionale assumono un peso politico-organizzativo. Il loro compito sarà rappresentare il territorio siciliano nel confronto nazionale, mentre il partito dovrà misurarsi con un dibattito nel quale la questione territoriale è tornata esplicitamente al centro.

Dal congresso alla prossima sfida regionale

La terza dimensione riguarda direttamente la politica siciliana. Il riferimento contenuto nel comunicato della Lega alle prossime elezioni regionali non è casuale. La legislatura è infatti destinata a concludersi nel 2027 e il confronto politico sull’assetto futuro della Regione è già iniziato. La Lega si trova davanti a una duplice necessità: mantenere la propria identità politica nazionale e, nello stesso tempo, costruire una proposta siciliana sufficientemente riconoscibile.

La partita della manovra finanziaria

Dentro questo quadro politico si inserisce il tema della manovra regionale. Germanà ha indicato circa 500 milioni di euro come risorse da mettere a disposizione per sviluppo, occupazione, imprese, energia e infrastrutture.

Il dato va però precisato alla luce dei documenti parlamentari. Il disegno di legge sulle variazioni di bilancio 2026, all’esame dell’Ars, presenta infatti dimensioni finanziarie superiori. Secondo l’analisi del servizio Bilancio dell’Assemblea regionale, le nuove risorse disponibili per la spesa ammontano complessivamente a circa 640 milioni di euro. Il governo regionale ha previsto 342,20 milioni aggiuntivi sui capitoli destinati a esigenze istituzionali e di funzionamento e altri 297,36 milioni nel fondo speciale per eventuali interventi legislativi.

La Lega e il tema della rappresentanza

C’è poi un elemento più direttamente politico che riguarda la posizione della Lega all’interno dell’Ars. Germanà è intervenuto nei giorni scorsi sulla questione della rappresentanza dei gruppi parlamentari nella commissione Bilancio, sottolineando che anche la Lega non disponeva di un proprio rappresentante con diritto di voto nell’organismo. Il segretario regionale ha chiesto una soluzione istituzionale, distinguendo la rivendicazione politica dalle forme di protesta adottate da altri gruppi.

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