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Aeroporto di Catania, le nuove limitazioni ai voli fino alle 12 di domani

17/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Da cinque a dieci voli in arrivo ogni ora all’aeroporto di Catania. Così ha comunicato nell’ultimo aggiornamento la Sac, la società di gestione dello scalo etneo. Intanto, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la proroga della chiusura degli spazi corrispondenti al settore B1.

Dieci voli in arrivo ogni ora a Catania

Sono parzialmente limitate le attività di volo in arrivo pari a dieci aerei ogni ora, fino alle 12 di domani 18 agosto. Nessuna restrizione in partenza. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

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