Foto di Cisal Catania

Aeroporto di Catania: confermata la riapertura alle 14

15/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Con la riapertura dei settori C1 e B3, la Sac conferma la ripresa dei voli da e per l’aeroporto di Catania dalle 14 di oggi. Rimane comunque l’avvertenza per i passeggeri di controllare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. La conferma arriva dopo l’aggiornamento di stamattina, che aveva abbassato l’allerta del Vona, l’avviso per il traffico aereo, da rosso ad arancione. Una buona notizia messa a rischio, però, neanche un’ora dopo, dalla ripresa dell’attività vulcanica e di un nuovo Vona rosso. Fissato nuovamente ad arancione intorno alle 11.20, permettendo la riapertura dello scalo.

Il bollettino dell’Ingv delle 11.20

Secondo l‘ultimo avviso per l’aviazione emesso dall‘Ingv di Catania, l’attività esplosiva dell’Etna è in diminuzione. Con una debole emissione di cenere, confinata all’area sommitale. Intorno alle 12.30, intanto, nella zona di Linguaglossa, si è registrato un terremoto di magnitudo 3.9, con l’attivazione della faglia della Pernicana e danni lungo la strada Mareneve.

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