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Decine di incendi in Sicilia, in azione i mezzi aerei nel Palermitano e nel Catanese

31/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ancora una nuova giornata di roghi in Sicilia a causa dell’azione degli incendiari e delle alte temperature registrare sull’isola. Tra le aree maggiormente colpite la provincia di Palermo, a Partinico, Misilmeri e nella zona delle Madonie, tra Scillato e Bompietro. A Misilmeri la situazione ha richiesto l’intervento dei mezzi aerei per domare le fiamme che hanno minacciato le abitazioni.

Anche la provincia di Messina è stata interessata da criticità significative, in particolare nel territorio di Gallodoro, dove si è reso necessario l’invio di canadair e dell’elicottero Falco. Vigili del fuoco, forestale e volontari della protezione civile sono stati impegnati anche nei comuni di Milo (con mezzi aerei), Trabia, Mazara del Vallo, Comiso. Nonostante la bonifica di alcuni siti, la guardia resta alta nelle aree di Siracusa e Trapani. Qui le squadre di volontari e del corpo forestale presidiano i punti critici per evitare la ripresa dei focolai. 

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