Incendi in Sicilia: giunta regionale dichiara lo stato di emergenza

Foto di Ludovico Sciara, incendio di Bivona

Le centinaia di incendi boschivi, di interfaccia e urbani che hanno interessato l’Isola, hanno causato gravi conseguenze al patrimonio forestale, all’agricoltura e all’allevamento. Oltre che a edifici civili, rurali e industriali, attività produttive e infrastrutture di trasporto e di rete. Pesanti anche i disagi per residenti e turisti. La frequenza e l’intensità dei roghi hanno sottoposto a un forte sforzo l’intero sistema impegnato nelle operazioni di spegnimento e nell’assistenza alla popolazione. Dal 15 luglio al 6 agosto sono stati complessivamente 8.059 gli interventi di spegnimento e pattugliamento effettuati in tutta la Sicilia da vigili del fuoco, corpo forestale e protezione civile.

Danni a Catania, Agrigento ed Enna

Nella provincia di Agrigento colpiti i comuni di Cammarata, Santo Stefano Quisquina e Bivona. In quest’ultimo paese, inoltre, un vigile del fuoco è stato colto da infarto durante le drammatiche operazioni di spegnimento degli incendi. Nel Nisseno diversi incendi a Sutera in varie contrade e aree adiacenti alle strade provinciali. Il territorio della provincia di Catania è stato interessato da un elevato numero di incendi nei Comuni di Belpasso, Paternò, Ragalna, Linguaglossa, Misterbianco, Acireale, Aci Sant’Antonio. E anche a Piedimonte Etneo, Catania, Vizzini, San Michele di Ganzaria e Zafferana Etnea. A Enna gli eventi più critici sono avvenuti nella zona di Enna bassa, e nei Comuni di Assoro, Agira e Nissoria.

Colpite le province di Palermo, Trapani e Siracusa

Nel Palermitano danni a Belmonte Mezzagno per un devastante incendio che ha colpito lo stabilimento commerciale Spaccio Alimentare in via Piersanti Mattarella. Ma anche quello di Castronovo di Sicilia ha subìto svariati danni al patrimonio privato. E ancora Monreale e Termini Imerese dove sono stati distrutti dieci capannoni. In provincia di Ragusa danni a Modica. Nel Siracusano interessati i Comuni di Cassaro, Francofonte e Priolo Gargallo e alcune zone urbane ed extraurbane di Siracusa. Il territorio della provincia di Trapani è stato interessato da un elevato numero di incendi boschivi, di sterpaglie e vegetazione spontanea nell’area di Castelvetrano.