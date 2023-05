Maltempo nel Catanese: centinaia di interventi dei vigili del fuoco

Il maltempo ha colpito la provincia di Catania. I maggiori danni e disagi sono dovuti alle forti raffiche di vento. Una situazione di allerta meteo che continuerà anche per tutta la giornata di domani, domenica 21 maggio, tanto che il commissario straordinario del Comune ha emanato una ordinanza di chiusura di cimitero e parchi e di divieto per mercati rionali ed eventi all’aperto.

Intanto, per tutta la giornata i vigili del fuoco del comando provinciale sono stati impegnati in molti interventi per l’emergenza maltempo nel Catanese. Sessantacinque sono quelli già conclusi che hanno riguardato principalmente dissesti statici, alberi pericolanti e danni d’acqua. Sono in corso altri nove interventi: cinque di dissesti statici nei comuni di Adrano, Palagonia, Mineo e Catania. Restano ancora da espletare altri 48 interventi. Il maltempo ha provocato danni anche nel Messinese e nel Ragusano.