I danni del vento nel Messinese: tetti scoperchiati e alberi caduti. Sospesi collegamenti con Eolie

Forti raffiche di vento anche sulla zona tirrenica del Messinese stanno creando numerosi disagi. Così come nel Ragusano e anche nel Catanese. Sono stati sospesi i collegamenti con le Isole Eolie. Nei territori di Patti, Brolo, Capo d’Orlando fino a Sant’Agata di Militello sono numerose le richieste di intervento arrivate ai vigili del fuoco per tetti scoperchiati o alberi caduti. Paura a Capo d’Orlando dove le raffiche di vento hanno scoperchiato diversi tetti; in un caso, una tettoia si è schiantata nei pressi di un parcheggio dove c’erano alcune auto in sosta. Il vento ha provocato anche il crollo di diversi alberi. Momenti di paura nella zona della stazione ferroviaria dove è caduto un albero mentre stava passando un autobus: l’autista è riuscito a frenare in tempo. Disagi anche lungo l’autostrada. I vigili del fuoco sono intervenuti anche lungo la A20 nel territorio di Capo d’Orlando per la caduta di un albero e di rami.