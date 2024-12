Incursione misteriosa al Policlinico di Palermo: qualcuno è entrato e ha rovistato negli uffici

Sono in corso delle indagini su un raid all’interno dell’istituto di anatomia patologica del Policlinico di Palermo. La scorsa notte qualcuno è entrato nei locali dell’edificio 10. Ha rovistato negli armadi e nei cassetti. Sono intervenuti i vigilanti della Mondialpol e i carabinieri. Si sta accertando se i ladri abbiamo portato via qualcosa. In queste ore è in corso una verifica da parte dei medici per stabilire se manchi qualcosa negli uffici.